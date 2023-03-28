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Движение большегрузов ограничили на мосту через реку Малая Вотка в Удмуртии из-за размытия насыпи

Для транспорта, чья масса составляет более 6 т, ввели ограничение на движение по объездной дороге реконструкции моста через реку Малая Вотка, расположенного рядом с деревней Кварса в Воткинском районе Удмуртии. Запрет связан с подмытием насыпи, сообщил во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Объезд участка предусмотрен по дороге «Сарапул — Воткинск».


В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению дороги. Предполагается, что для большегрузов движение будет открыто сегодня, 28 марта, до обеда.

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