Движение большегрузов ограничили на мосту через реку Малая Вотка в Удмуртии из-за размытия насыпи

Для транспорта, чья масса составляет более 6 т, ввели ограничение на движение по объездной дороге реконструкции моста через реку Малая Вотка, расположенного рядом с деревней Кварса в Воткинском районе Удмуртии. Запрет связан с подмытием насыпи, сообщил во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Алексей Горбачев Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Объезд участка предусмотрен по дороге «Сарапул — Воткинск».

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению дороги. Предполагается, что для большегрузов движение будет открыто сегодня, 28 марта, до обеда.