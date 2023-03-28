«Водный союз» подключит сети водоснабжения к новому курганскому микрорайону

В Кургане компания «Водный союз» подключит к сетям водоснабжения и водоотведения новый микрорайон «Озеро Черное». Работы завершат до 1 октября этого года, сообщают в пресс-службе водоснабжающей организации.

Водопроводные сети диаметром 315 и 450 мм подведут к жилому комплексу со стороны улицы Витебского и из микрорайона Северный. Срок службы используемых в работе материалов составит не менее 50 лет.

Микрорайон «Озеро Черное» возле одноименного водоема в Заозерном районе Кургана возводит компания «Партнер-строй». Общая площадь участка под застройку составляет 152 га, планируется построить 340 тыс. кв. м. жилья. Квартиры в жилом комплексе будут представлены как в мало- и среднеэтажных многоквартирных домах, так и в двухэтажных таунхаусах с персональными террасами или двориками позади. Завершить строительство планируется до 2032 года.