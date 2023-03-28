На подготовку 400-летнего юбилея Красноярска будет выделено 16 млрд рублей

На подготовку к 400-летию Красноярска в ближайшие три года будет выделено около 16 млрд руб. Об этом заявил мэр Владислав Логинов на сессии горсовета. Деньги будут направлены на развитие городской инфраструктуры и «заметное изменение облика Красноярска».

«Слоганом 400-летия предлагается фраза: «Юбилей с моей историей» – поскольку важно вовлечь самих красноярцев в процесс подготовку города к знаковой дате«"», - заявил мэр Владислав Логинов.

Средства на празднование и подготовку будут направлены из федерального, краевого и городского бюджетов. Красноярск отметит юбилей в 2028 году.

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Сергей Балин