Александр Усс награжден нагрудным знаком МИД России за вклад в международное сотрудничество

Приказом Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова губернатор Красноярского края Александр Усс награжден нагрудным знаком МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество». Почетный знак главе региона вручил руководитель представительства министерства иностранных дел России в Красноярске Артем Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Александр Усс стал третьим за десять лет главой региона, удостоенным этой награды, уточнили в правительстве региона. Ранее аналогичные почетные знаки были вручены главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову и губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

В 2022 году делегации Красноярского края побывали с рабочими визитами в Монголии, Казахстане и Турции. В середине марта этого года глава региона совершил рабочую поездку в Армению, где был проведен ряд встреч, а также подписан меморандум о сотрудничестве.

В Красноярском экономическом форуме, который прошел в марте, участвовали десять иностранных государств.

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Лолита Белова