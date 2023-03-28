Рынок «Гача» в Перми разделят на 59 земельных участков

Краевое минимущество опубликовало приказ об утверждении проекта межевания территории оптового рынка «Гача» в Перми. Как указано в документе, градостроительная документация была подготовлена на основании заявления ООО «Магнолия» — владельца этой земли. Отметим, что территорию «Гачи» в будущем ожидает редевелопмент, в том числе жилая застройка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проектом межевания предполагается разделить территорию, ограниченную улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов, на 59 участков. Многие из них будут предназначены под торговые комплексы, торгово-развлекательные центры, магазины, торговое, складское, бытовое обслуживание, улично-дорожную сеть, проезды и прочее. На первом этапе будет предусмотрено образование 45 земельных участков, на втором этапе образуют девять участков, на третьем — пять. По данным проекта межевания, на шоссе Космонавтов, 23, мэрия Перми для муниципальных нужд изъяла участок под старым двухэтажным жилым домом. После сноса строения участок будет предназначен для «государственного управления». Участку по шоссе Космонавтов, 27а, присвоят вид разрешенного использования под площадки для занятий спортом, сейчас там находится завод «Русский металл».

О планах преобразовать территорию Центрального рынка краевые власти заявили в марте 2021 года. В начале 2022 года компания «Магнолия» предложила комиссии по землепользованию и застройке установить на своей территории подзоны, разрешающие высотную застройку. На участке в 5,83 га предлагалось возвести жилье и объекты делового назначения высотой от двух до 25 этажей и один 30-этажный дом. Комиссия по ПЗЗ отклонила предложение «Магнолии», рекомендовав доработать проект в части обеспечения площадки соцобъектами. Минувшим летом региональное минимущество предложило установить на территории Центрального рынка и рынка «Гача» зону комплексного развития территории.