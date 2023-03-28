В Уфе открылись мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Пункты заработали в ТРК «Ультра» и возле ТК «Центральный», сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Всем заинтересованным сотрудники военных комиссариатов и волонтеры рассказывают о порядке поступления, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах», говорится в сообщении.

Скоро такие мобильные пункты появятся в других городах и райцентрах республики, заявили в мэрии.

В начале марта в Башкирии объявили о начале формирования трех новых добровольческих батальонов для участия в военной спецоперации: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина. После начала СВО были сформированы три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Влада Шипилова

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