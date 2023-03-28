Новый владелец бумкомбината «Кама» может купить в Прикамье еще один крупный актив

Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Назвать покупателя он отказался, пояснив, что «соглашение между сторонами пока не подписано».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным источников издания, 11 российских заводов немецкого концерна может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Предполагается, что мажоритарными владельцами станут акционеры «Фармстандарта».

По данным «Ведомостей», правительственная комиссия уже выдала разрешение на сделку. Собеседники газеты утверждают также, что после продажи фабрики продолжат выпускать продукцию под брендом Henkel. При этом ранее сообщалось, что с этого года ООО «Хенкель Рус», управляющее российскими предприятиями немецкого концерна Henkel, начнет работать как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries.

Компания Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. Одно из российских предприятий компании расположено в Прикамье (бывший завод «Пемос»). В начале апреля немецкий концерн заявил о намерении вывести из РФ свой бизнес, а в августе выставил свои российские и белорусские активы на продажу.

Недавно Виктор Харитонин приобрел другой крупный промышленный актив в Прикамье: в феврале банк «Открытие» продал подконтрольной ему инвесткомпании Augment Investments Limited краснокамское ООО «Кама», которое управляет единственным в России производством мелованного картона.