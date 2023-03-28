Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане отремонтируют канализационную насосную станцию за 220 млн рублей

Администрация Кургана заключила контракт на реконструкцию канализационной насосной станции №14 (КНС) в Заозерном районе. Его стоимость составила 219 млн руб., сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, с момента строительства КНС «в советское время», им никто не занимался, как и другими объектами городской инфраструктуры. «Сказать, что объект в аварийном состоянии – не сказать ничего. В случае его выхода из строя треть города осталась бы просто без канализования»,– написал губернатор.

По данным портала госзакупок, победителем аукциона на реконструкцию КНС-14 в Заозерном стал единственный участник курганское ООО «Строительно-монтажная компания „Артель“». Цена контракта составила 222,48 млн руб. Подрядчик должен выполнить работу за один год.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...