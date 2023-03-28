В Кургане отремонтируют канализационную насосную станцию за 220 млн рублей

Администрация Кургана заключила контракт на реконструкцию канализационной насосной станции №14 (КНС) в Заозерном районе. Его стоимость составила 219 млн руб., сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, с момента строительства КНС «в советское время», им никто не занимался, как и другими объектами городской инфраструктуры. «Сказать, что объект в аварийном состоянии – не сказать ничего. В случае его выхода из строя треть города осталась бы просто без канализования»,– написал губернатор.

По данным портала госзакупок, победителем аукциона на реконструкцию КНС-14 в Заозерном стал единственный участник курганское ООО «Строительно-монтажная компания „Артель“». Цена контракта составила 222,48 млн руб. Подрядчик должен выполнить работу за один год.