Обвиняемый в мошенничестве замдиректора СМЗ покинул должность

Вахтанг Джикгаев, работавший заместителем гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод», покинул свою должность. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» рассказал генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов. По словам господина Димухамедова, в управленческой команде не осталось сотрудников, которые пришли на завод по инициативе его бывшего акционера Игоря Пестрикова.

Напомним, господин Джикгаев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению средств завода под видом оплаты договоров на аудит компании. Бывший гендиректор завода Артур Уртаев находится в СИЗО по обвинению в хищении средств предприятия в особо крупном размере, а Игорь Пестриков — в розыске. Им инкриминируется растрата 250 млн руб., а также покушение на растрату 2,5 млрд руб. Свою вину они отрицают. По словам господина Димухамедова, признаки преступления были выявлены в том числе благодаря позиции других сотрудников завода.