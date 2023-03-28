В Хакасии при реализации нацпроекта похищены 12,2 млн рублей

В Республике Хакасия по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК России) при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

По данным правоохранителей, работники предприятия, осуществляющего ремонт автодороги в Саяногорске в рамках муниципального контракта, использовали некачественную асфальтобетонную смесь и выполняли укладку дорожного покрытия с нарушениями требований ГОСТ. Общая сумма их незаконного дохода составила свыше 12,2 млн руб., сообщили в УФСБ Хакасии.

В 2022 году сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры Хакасии пресекли мошенническую деятельность местного предприятия по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова