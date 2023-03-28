Музей артиллерии в Мотовилихе и Завод Шпагина станут основными площадками фестиваля «Оружие Победы»

Музей пермской артиллерии в Мотовилихе и цех №5 социокультурного пространства Завод имени Шпагина станут основными площадками фестиваля «Оружие Победы» к 300-летию Перми. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в личном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам главы региона, в Мотовилихе разместится выставка, посвященная выдающимся пермским конструкторам артиллерии, авиационной и ракетно-космической техники. На Заводе Шпагина будет представлена продукция пермских предприятий ОПК: пушки, снаряды, пороховые заряды для «Катюш», предметы военной экипировки.

«Обязательно продемонстрируем достижения наших дней: двигатели для ракет, самолетов и вертолетов и многое другое. Запланирована и большая просветительская часть: экскурсии, презентации, кинопоказы, встречи с учеными и сотрудниками заводов», - добавил Дмитрий Махонин. Экспозиции откроются 10 июня и будут работать до осени.

Отметим, что музей «Мотовилихинских заводов», на данный момент, выставлен на торги в рамках банкротства предприятия. Региональные власти неоднократно публично заявляли о желании приобрести музей в краевую собственность.

Фестиваль «Оружие Победы» был анонсирован на заседании оргкомитета «Пермь-300» в декабре прошлого года. Это проект военно-патриотической направленности, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Разработка концепции мероприятия оценивается в 10 млн руб.