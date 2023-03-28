«Ак Барс» показал, кто тут «Адмирал»

В шестом матче завершилась серия второго раунда play-off чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Казанцы одержали победу во Владивостоке со счетом 3:1 и выиграли серию — 4:2. В финале Восточной конференции они поспорят с «Авангардом», который в четырех матчах выбил из Кубка Гагарина «Металлург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК Металлург Фото: пресс-служба ХК Металлург

То, что «Адмирал» затянул серию с лучшим клубом Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Ак Барсом» до шестого матча, уже было неожиданно. Владивостокцы доказали, что «Салават Юлаев» они одолели в первом раунде отнюдь не случайно. А после победы в Казани при общем счете 1:3 у них даже появился шанс перевести противостояние с трехкратным обладателем Кубка Гагарина в седьмую игру. Все-таки дома «Адмиралу» не только стены помогают, но и дополнительные преимущества, связанные с выездом его соперников на Дальний Восток,— смена часовых поясов вместе с длительным перелетом. Казалось, что моряки могут и умотать «Ак Барс», тем более что встреча на «Фетисов Арене» началась в десять утра по московскому времени, которое совпадает с казанским, а вышло наоборот.

В первом периоде команда Зинэтулы Билялетдинова просто размотала «Адмирал». Уже на третьей минуте Илья Сафонов, благодаря удачному отскоку от борта, вывалился на голкипера хозяев Никиту Серебрякова и вонзил шайбу в сетку. А вскоре Никита Дыняк с передачи Артема Галимова сделал счет 2:0 в пользу гостей, после чего главному тренеру владивостокцев Леониду Тамбиеву пришлось даже брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Больше до перерыва они не пропустили, но в этом была заслуга Серебрякова. Соотношение бросков в створ красноречиво свидетельствовало о подавляющем превосходстве гостей в первые 20 минут — 18:3.

Только во втором периоде «Адмирал» действительно пришел в себя. Правда, Дыняк успел забросить третью шайбу и оформить дубль. Нападающий четвертого звена закружил опекавшего его защитника Колби Уильямса, который даже потерял клюшку, и, пока канадец подбирал снаряд, кинул с острого угла. Хотя в том эпизоде и Серебряков, конечно, не выручил. К чести моряков, они не выключились из борьбы и быстро отквитали один гол после удаления Станислава Галиева. Николай Чебыкин, выполняя передачу на пятак, удачно попал в защитника «Ак Барса» Василия Токранова и забил рикошетом от него.

Потом был отрезок, когда хозяева могли использовать стихийное большинство, после того как без клюшки остался один из казанцев. Но те выстояли в формате «пять на четыре с половиной». Ближе к концу второй двадцатиминутки моряки затеяли потасовку, решив наказать Александра Радулова, который за воротами воткнулся в Серебрякова. А когда команды играли «четыре на четыре», в штрафной бокс отправился нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. Однако «Адмирал» не воспользовался этой ситуацией.

Второй период так и завершился — 3:1 в пользу казанцев. У владивостокцев на продление серии вроде бы были еще 20 минут. И они пытались добавить энтузиазма, но, похоже, бензин в их баке уже закончился. К тому же хозяева ударились лбом об стену, которую выстроила команда Билялетдинова еще в средней зоне. А к воротам их даже на пушечный выстрел не подпускали. «Адмирал» бился головой в эти закрытые ворота, но эффект оказался нулевой. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов никакого давления не испытывал и отразил все 11 несложных бросков. Хозяева даже не смогли устроить в концовке дежурный штурм, выпустив шестого полевого игрока. Когда они сняли вратаря, это закончилось тем, что у них удалился Александр Горшков. Так что казанцы спокойно закрыли серию и прошли в финал Восточной конференции, где померятся силами с «Авангардом».

Отметим, что на Западе пока определился один финалист — это СКА, который в четырех матчах разобрался с «Торпедо». В другом противостоянии ЦСКА выигрывает у «Локомотива» 3:2, и сегодня в Ярославле состоится их шестая встреча.

Александр Ильин