Российский разработчик и производитель беспилотных воздушных судов самолетного и мультироторного типа, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Компания «Геоскан» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2011 году, состоит из пяти дочерних структур, в том числе «Геоскан Москва», «Геоскан-ИТ», «Скан» и других. Собственник 100% компании — Алексей Семенов. C 2011 года, по собственным оценкам, ГК «Геоскан» выпустила более 15 тыс. дронов. Выручка по группе в 2022 году составила более 2 млрд руб.

Продукция компании применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. «Геоскан» оказывает услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки.