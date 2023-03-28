Семенов Алексей Евгеньевич

Родился в 1963 году в Ленинграде. В 1986 году окончил физфак Ленинградского государственного университета (сегодня — СПбГУ) по специальности «физика».

С 1986 по 1993 год — инженер, начальник лаборатории Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана», с 1993 по 2001 год — начальник отдела маркетинга в компании по разработке и производству оборудования в сфере аналитического приборостроения «Люмэкс», с 2002 по 2004 год руководил проектом по продвижению оборудования сверхширокополосной беспроводной связи в ЗАО ДОК, в 2006–2008 годах занимал должность генерального директора ООО «Атомприбор», входящего в ГК «Люмэкс».

В октябре 2007 года возглавил созданное им ООО «Транзас-Вижн» в составе группы компаний «Транзас», где занимался разработкой проектов в сфере компьютерного зрения, систем управления БПЛА и геоинформационных систем. В 2011 году «Транзас-Вижн» был выкуплен Алексеем Семеновым и переименован в ООО «Геоскан», которое продолжает работу в сфере технологий БПЛА, малых космических аппаратов, квантовых сенсоров и геоинформационных систем.