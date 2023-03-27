Председатель СКР поручил проверить вырубку дубов на улице Шишкова в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность вырубки дубовой аллеи на улице Шишкова в Воронеже. Об этом DeFacto сообщило со ссылкой на ведомство. Глава СКР ожидает от руководителя регионального управления Кирилла Левита доклада о результатах проверки.

Ранее местные жители пожаловались на вырубку в соцсетях, а затем в СКР. В областном департаменте природных ресурсов и экологии поясняли, что деревья удаляют согласно порубочному билету, выданному «на основании неоднократных обследований и экспертного заключения о состоянии растений» застройщику ООО «Выбор-Запад». Вырубка необходима для строительства сети ливневок, проездов и благоустройства аллеи, утверждали в ведомстве. Из 347 попавших под рубку насаждений 141 дерево оказалось сухостойным; также планируется удалить 53 кустарника. Взамен предполагается высадить 80 взрослых саженцев (дубы и клены).

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