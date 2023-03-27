Театр вместо кино

В Самаре отреставрируют здание бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченская, 15. Соответствующие торги объявил городской департамент градостроительства. Стоимость контракта — 602,5 млн руб. Подрядчик должен будет заменить инженерные сети, провести отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию. Сейчас площадка принадлежит молодежному драматическому театру «Мастерская», спектакли которого проходят во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. Власти обещают, что после реконструкции театр сможет полноценно занять здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре потратят более 602,5 млн руб. на реконструкцию здания на ул. Чернореченская, 15. Ранее в нем находился кинотеатр «Россия». В 2018 году городская администрация решила передать здание театру для детей и молодежи «Мастерская». Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самары «Самарский молодежный драматический театр „Мастерская“» (МБУК «СМДТМ») было создано в том же ­году.

Театр для детей и молодежи «Мастерская» создан в 2018 году департаментом культуры и молодежной политики Самары при поддержке Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ. В основной состав труппы вошли выпускники Самарского государственного института культуры, а именно курса Ирины Сидоренко, художественного руководителя театра, актрисы театра и кино, режиссера-постановщика, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Это первый в региональной практике случай, когда под выпускной курс института открыли театр. Главный режиссер театра — Александр Мальцев, режиссер-постановщик, художник, композитор. Спектакли «Мастерской» проходят в ДК железнодорожников им. Пушкина. Источник: сайт «Мастерской». Согласно данным Kartoteka.ru, бухгалтерская отчетность организации не ­опубликована.

Здание построено в 1963 году. Объект изначально был предназначен для проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий, культурного и спортивного воспитания горожан, организации выставок. Вместимость составляла 300 человек. Несколько десятилетий строение пребывало в заброшенном состоянии. В декабре прошлого года депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что из здания бывшего кинотеатра планируется создать «большой центр», в котором разместится «Мастерская». «Средства на создание театра уже заложены в федеральном бюджете на следующие годы. Рад, что сумел добиться этого решения при активной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 195,6 млн руб. будут выделены в 2023 г., еще 363,2 млн руб.— в 2024 г. »,— написал депутат в своем Telegram-канале.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет разобрать кирпичные стены и конструкции, монолитные перекрытия, бетонные полы; выполнить кирпичную кладку наружных и внутренних стен; усилить колонны, монолитные перекрытия, портал сцены, лестницы, основания полов; выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, обновить коммунальные системы; благоустроить прилегающую территорию и т.д. Все работы должны быть выполнены до декабря 2024 года. Заявки принимаются до 10 апреля.

Сабрина Самедова