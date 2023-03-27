Театр вместо кино

В Самаре отреставрируют здание бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченская, 15. Соответствующие торги объявил городской департамент градостроительства. Стоимость контракта — 602,5 млн руб. Подрядчик должен будет заменить инженерные сети, провести отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию. Сейчас площадка принадлежит молодежному драматическому театру «Мастерская», спектакли которого проходят во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. Власти обещают, что после реконструкции театр сможет полноценно занять здание.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Самаре потратят более 602,5 млн руб. на реконструкцию здания на ул. Чернореченская, 15. Ранее в нем находился кинотеатр «Россия». В 2018 году городская администрация решила передать здание театру для детей и молодежи «Мастерская». Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самары «Самарский молодежный драматический театр „Мастерская“» (МБУК «СМДТМ») было создано в том же году.
Театр для детей и молодежи «Мастерская» создан в 2018 году департаментом культуры и молодежной политики Самары при поддержке Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ. В основной состав труппы вошли выпускники Самарского государственного института культуры, а именно курса Ирины Сидоренко, художественного руководителя театра, актрисы театра и кино, режиссера-постановщика, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Это первый в региональной практике случай, когда под выпускной курс института открыли театр. Главный режиссер театра — Александр Мальцев, режиссер-постановщик, художник, композитор. Спектакли «Мастерской» проходят в ДК железнодорожников им. Пушкина. Источник: сайт «Мастерской». Согласно данным Kartoteka.ru, бухгалтерская отчетность организации не опубликована.
Здание построено в 1963 году. Объект изначально был предназначен для проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий, культурного и спортивного воспитания горожан, организации выставок. Вместимость составляла 300 человек. Несколько десятилетий строение пребывало в заброшенном состоянии. В декабре прошлого года депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что из здания бывшего кинотеатра планируется создать «большой центр», в котором разместится «Мастерская». «Средства на создание театра уже заложены в федеральном бюджете на следующие годы. Рад, что сумел добиться этого решения при активной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 195,6 млн руб. будут выделены в 2023 г., еще 363,2 млн руб.— в 2024 г. »,— написал депутат в своем Telegram-канале.
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет разобрать кирпичные стены и конструкции, монолитные перекрытия, бетонные полы; выполнить кирпичную кладку наружных и внутренних стен; усилить колонны, монолитные перекрытия, портал сцены, лестницы, основания полов; выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, обновить коммунальные системы; благоустроить прилегающую территорию и т.д. Все работы должны быть выполнены до декабря 2024 года. Заявки принимаются до 10 апреля.