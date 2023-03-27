Чиновник не у дачи

В Ульяновске суд завершил рассмотрение уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Анатолия Озернова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и растрате — всего на сумму 2,7 млн руб. Обвинение настаивает на наказании в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 13 млн руб. Обвиняемый в последнем слове сказал, что считает себя невиновным, по его мнению, он стал жертвой политических интриг. Адвокаты настаивают на невиновности бывшего вице-губернатора и заявляют, что были представлены все необходимые доказательства этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Озернов заявил, что «попал в жернова политических интриг»

Фото: Пресс-служба Басманного суда Анатолий Озернов заявил, что «попал в жернова политических интриг»

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В минувшую пятницу в Ленинском районном суде Ульяновска завершилось судебное следствие по делу бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также в растрате в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 статьи 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Анатолий Озернов был первым заместителем губернатора Ульяновской области (уволился в апреле 2021 года после отставки губернатора Сергея Морозова). 25 ноября 2021 года его задержали в Москве сотрудники регионального СУ СКР совместно с УФСБ.Первоначально ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ). Его обвинили в привлечении к участию в конкурсах «аффилированных с ним предпринимателей», которые увеличили стоимость этих работ на сумму более 15 млн руб. Однако в августе 2022 года эпизод с контрактом на ремонт представительства региона в Москве был исключен из обвинения, а само обвинение переквалифицировано на получение взятки и растрату (тогда же обвинение в растрате и мошенничестве также было предъявлено директору ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павлу Прокофьеву).

Уголовное дело по факту завышения стоимости работ при ремонте представительства региона было выделено в отдельное производство. Обвинение было предъявлено Константину Вершинину, который фактически руководил исполнением контракта. Тот оформил явку с повинной, свою вину признал, и, подписав досудебное соглашение, дал показания против Анатолия Озернова (3 ноября 2022 года ему был вынесен приговор — три года условно).

Как поясняли «Ъ» в обл­прокуратуре, Анатолию Озернову «рекомендовали Вершинина как человека решительного и гибкого», и вице-губернатор на совещании представил его как надежного человека, заметив, что «аукцион на ремонт помещений для ситуационного центра должен выиграть он», а после этого «дал понять Вершинину, что тот должен отблагодарить». В аукционе победу одержала компания «Ин-Сервис» (ООО, Ульяновск), которая, по версии следствия, подконтрольна Константину Вершинину. Затем, считает следствие, Константин Вершинин по просьбе вице-губернатора обеспечил ремонт дачи его тестя стоимостью 2,5 млн руб., изготовил и поставил ему шкаф для прихожей стоимостью 120 тыс. руб., а также поставил на дачу сруб для бани стоимостью 80 тыс. руб. Кроме того, по версии следствия, «по просьбе Анатолия Озернова» Константин Вершинин оплатил ОГКУ «Служба обеспечения общественного питания» 285 тыс. руб. «расходов на проведение мероприятия областной власти», «что потом было компенсировано ему оплатой из бюджетных средств по фиктивным договорам».

В минувший четверг гособвинение запросило для Анатолия Озернова наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 13,9 млн руб. с лишением на 10 лет права занимать должности в органах власти. Для начальника управделами региона Павла Прокофьева прокуратура настаивала на наказании в виде пяти лет общего режима со штрафом 600 тыс. руб.

Анатолий Озернов вину не признал. В пятницу в последнем слове он заявил, что его обвиняют в преступлении, к совершению которого он «не имел никакого отношения». Он также отметил, что «попал в жернова политических интриг».

Адвокат экс-замгубер­натора Александр Паулов настаивает на полной невиновности своего подзащитного. По его словам, «взяток Озернов не брал, шкаф заказывала его жена, и все документы по нему были суду представлены», «сруб бани был поставлен в июне 2021 года, когда Озернов уже не был чиновником, значит, взятки не может быть по определению». «К тому же тесть Озернова представил суду документы о том, что он заплатил за установку сруба 50 тыс. руб. и за ремонт дачи 1,2 млн руб., тем более что средства на это у него, как бывшего проректора института гражданской авиации, были. К ООО «Держава», которое делало ремонт дачи, Вершинин вообще не имеет никакого отношения. Материалы дела основаны на показаниях заинтересованных людей, которые по досудебному соглашению фактически были обязаны давать изобличающие показания. Пять свидетелей обвинения — это жулики и воры. Это и стало главной базой обвинения»,— добавил адвокат.

Суд объявил, что приговор бывшему первому вице-губернатору будет провозглашен 6 апреля.

Сергей Титов, Ульяновск