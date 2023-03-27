Апартаменты ждут генплана

Арбитражный суд Кубани отказал Росимуществу в расторжении договора об аренде земельного участка на побережье Черного моря в Сочи. Арендатор получил его более двадцати лет назад для строительства пансионата, однако теперь собирается строить гостиничный комплекс. Ожидается, что новый генплан курорта даст возможность изменить статус земли, и суд принял это в расчет при вынесении решения. Юристы считают, что у ответчика есть риск проиграть дело в апелляции, но и позиция истца, по их мнению, пока выглядит неубедительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный участок был арендован у Сочинского национального парка в 2001 году, но до сих пор, по информации Росимущества, не использовался по назначению

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Спорный участок был арендован у Сочинского национального парка в 2001 году, но до сих пор, по информации Росимущества, не использовался по назначению

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал территориальному управлению Росимущества в иске к ООО «Лекс» из Сочи о расторжении договора об аренде земельного участка на берегу Черного моря. Спорный участок площадью 2 га расположен в Хостинском районе города, на территории Мацестинского лесничества, и относится к категории земель населенных пунктов. Как сообщается в картотеке суда, на участке разрешено строительство пансионата семейного типа, однако арендатор планирует построить там гостиничный комплекс с апартаментами.

Из материалов дела следует, что ООО «Лекс» арендовало землю на 49 лет в 2001 году у Сочинского национального парка. В 2013 году участок был исключен из границ охраняемой территории, а в июне минувшего года нацпарк передал его в ведение Росимущества. Ведомство направило в ООО «Лекс» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, мотивировав решение тем, что фирма не использует участок по целевому назначению. Арендатор обратился в суд с требованием признать уведомление незаконным, а договор об аренде — действующим.

Росимущество предъявило встречный иск, потребовав расторгнуть договор об аренде и обязать компанию вернуть участок. Истец сослался на то, что аренда была оформлена в обход конкурсных процедур и что территория заросла деревьями и кустарниками, там отсутствуют строения, то есть «деятельность согласно целевому назначению участка не ведется».

Суд счел, что нормы, запрещающие заключать договоры по землям заповедников, заказников и нацпарков, вступили в силу уже после сдачи земельного участка в аренду. Таким образом, руководство нацпарка распорядилось землей без проведения торгов правомерно и оснований считать договор недействительным нет. Суд отметил, что законодательство не позволяет возводить на данной территории объекты капстроительства, однако общество предпринимает действия, «нацеленные на начало использования участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования».

В частности, суд сослался на документы, из которых видны планы арендатора по строительству многофункционального комплекса — гостиницы и апартаментов. Среди документов есть и те, которые направлены на исключение участка из округа санитарной охраны, а также на изменение функциональной зоны в связи с принятием нового генплана Сочи (власти планируют утвердить его в 2023 году). При этом установлено, что ООО «Лекс» и администрация города согласовали «дорожную карту» комплексного развития территории для строительства гостиницы, сейчас ведется разработка проекта округа горно-санитарной охраны. Местные власти предложили фирме обратиться по вопросу установления другого вида разрешенного использования земли (гостиничное обслуживание) после утверждения градостроительного документа.

Адвокат Давид Тарановский полагает, что суд в данном случае не проявил той жесткости, которая обычно проявляется в спорах с сочинскими землями. «Я не вижу прочного обоснования, почему компания более двадцати лет не приступала к освоению земли в соответствии с целевым назначением. Более того, фирма сама представила суду массу доказательств того, что и не собиралась строить пансионат, а ее действия были направлены на изменение правового статуса участка и строительство гостиницы. Думаю, что на этом Росимущество должно будет сыграть в апелляции»,— отметил юрист.

По словам руководителя практики разрешения экономических споров бюро адвокатов «Де-юре» Якова Присяжнюка, для арендатора имеются риски пересмотра решения в вышестоящих инстанциях. «Однако позиция Росимущества выглядит неубедительной, что во многом лишает госорган аргумента о нарушении арендатором публичных интересов и понижает шансы на отмену решения»,— считает юрист.

Михаил Волкодав

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