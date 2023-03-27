Мэр Воронежа поручил контролировать возможное перемещение по городу нестационарных торговых объектов

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил управлению административно-технического контроля мэрии контролировать ход уборки предпринимателями незаконных нестационарных торговых объектов с улиц. Такое поручение он дал в ходе еженедельного совещания с руководителями управ районов.

По словам руководителя управления Геннадия Голикова, за минувшую неделю предприниматели добровольно убрали 16 незаконных нестационарных торговых объектов, еще десять были демонтированы принудительно. Всего с начала года было демонтировано 93 торговых объекта (в том числе 60 — добровольно владельцами, 18 торговых объектов и 15 единиц холодильного оборудования — принудительно). В ближайшие время должно быть демонтировано еще 17 сооружений.

«Хорошо, что предприниматели убирают много объектов самостоятельно, нам не приходится отвлекаться на них. Но есть вероятность, что они потом появятся в других местах. Продолжайте следить и принимать меры, ресурсы для этого у вас есть»,— сказал Вадим Кстенин.

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Владимир Зоркий