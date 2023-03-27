Глава Адыгеи поручил усилить контроль за выполнением нацпроектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил всем министерствам и ведомствам, реализующим нацпроекты, принять к сведению итоги работы Контрольно-счетной палаты и не допускать нарушения в работе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

«Контрольно-счетной палате необходимо увеличить объем контрольных мероприятий с максимальным охватом реализуемых нацпроектов. Важно в полной мере обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств на благо республики»,— отметил Мурат Кумпилов.

Сейчас в регионе выполняют 44 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. Председатель Контрольно-счетной палаты региона Павел Стаценко отметил, что мониторинг и контроль за их реализацией осуществляется регулярно. Информацию обо всех выявленных недостатках направили в прокуратуру республики.

Татьяна Ручкина

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