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В липецком Ельце могут реконструировать очистные сооружения

Члены комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера «поддержали проект строительства очистных сооружений в Ельце». Об этом сообщили в правительстве региона. Обсуждение состоялось в рамках дней Липецкой области в Совфеде.

В 2021 году за счет Фонда национального благосостояния начали строить очистные сооружения в липецком Задонске; планируется реконструкция оборудования очистных в Липецке. Но в Ельце остался нерешенным вопрос модернизации вторых по величине очистных сооружений города мощностью 50 тыс. кубометров в сутки, которые эксплуатирует ОГУП «Елецводоканал». Проект новых сооружений уже прошел госэкспертизу, включен в перспективный план мероприятий по оздоровлению водохозяйственного комплекса Дона до 2030 года и направлен в Федеральное агентство водных ресурсов. Включение проекта в федеральную госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» позволило бы повысить качество жизни горожан, обеспечить инфраструктурой елецкую площадку особой экономической зоны «Липецк» и улучшить состояние Дона, подчеркивают в облправительстве.

«Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизни людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли как ЖКХ»,— отметил губернатор Игорь Артамонов. Участники заседания поддержали проект.

Владимир Зоркий

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