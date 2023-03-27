«Я на работу вышел не для того, чтобы убить шесть человек»

Верховный суд Башкирии смягчил приговор 28-летнему водителю микроавтобуса Азату Сафаргалиеву, по вине которого в июле прошлого года погибли шесть человек. В январе суд первой инстанции приговорил подсудимого к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Апелляция снизала наказание до трех лет. Родственница погибшего пассажира, в свою очередь, настаивала на ужесточении меры наказания. В прокуратуре сообщили «Ъ-Уфа», что решение о подаче кассационной жалобы будет принято после изучения мотивировочной части судебного акта ВС.

Судья Верховного суда Башкирии Салават Ахмадиев рассмотрел апелляционное представление прокурора Благоварского района Айтугана Идрисова на приговор Благоварского межрайонного суда 28-летнему водителю Азату Сафаргалиеву. В январе суд первой инстанции признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселении.

Гособвинение просило суд приговорить подсудимого к четырем с половиной годам в колонии общего режима.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле прошлого года на трассе М-5 Ford Transit компании «Уфа-лайн» под управлением Азата Сафаргалиева столкнулся с движущимся в попутном направлении «Камазом». В салоне микроавтобуса находились 24 пассажира при допустимом количестве 19 человек. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли. Одному был причинен тяжкий вред здоровью, 17 человек госпитализировали.

Азат Сафаргалиев признал вину. С июля он был заключен под стражу.

В начале заседания Салават Ахмадиев поинтересовался у потерпевших, собравшихся в зале, о необходимости в повторном исследовании дела. «Закон позволяет этого не делать», — отметил он. Одна из потерпевших выразила желание. «Свидетель говорил, что Сафаргалиев ехал и отвлекался на телефон, — начала она. — Но почему-то это нигде не проскользнуло, хотя…».

«Дело было рассмотрено в особом порядке, — мягко перебил ее судья. — Сейчас говорить об исследовании доказательств неуместно. Мы можем говорить о каких-то характеризующих моментах».

Не получив возражений, судья велел сторонам преступить к прениям.

Представитель прокуратуры поддержал доводы апелляционного представления и предложил изменить подсудимому наказание в части его отбытия: с колонии-поселения на колонию общего режима. «Хотелось бы отметить, что с назначенным наказанием я не согласен. Вместе с тем, ввиду отсутствия в апелляционном представлении государственного обвинителя Идрисова требований об исключении необоснованно учтенного смягчающего обстоятельства в виде активного способствования расследованию преступления, я лишен возможности предлагать суду апелляционной инстанции усилить назначенное наказание», — резюмировал он.

Судья предложил выступить потерпевшим. Одна из них заявила, что не согласна с наказанием. «Путем нехитрого вычисления, это за каждого убитого человека по три месяца он понесет наказание? Так что ли? Человек вообще безнаказанным останется у нас. Нужно более жесткое наказание», — сказала она. Сев на место, она прошептала другим потерпевшим: «Говорите, не сидите».

Желающих высказаться больше не было, и слово взял обвиняемый. Он сказал, что в тот день он «на работу вышел не для того, чтобы убить шесть человек».

«Я же не специально, — обратился обвиняемый к судье. — Я искренне сожалею, сочувствую… Что произошло… Погибли по моей вине… Хотелось бы, чтобы оставили колонию-поселение хотя бы».

Его адвокат Андрей Машнин добавил, что подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался. «Женат, воспитывает детей», — отметил он.

В последнем слове Азат Сафаргалиев еще раз извинился перед родственниками погибших: «Я искренне прошу прощения».

После недолгого пребывания в совещательной комнате Салават Ахмадиев решил смягчить наказание подсудимому до трех лет лишения свободы. Мотивировочную часть определения он не зачитывал.

В прокуратуре Башкирии «Ъ-Уфа» сообщили, что решение о подаче кассационной жалобы будет принято после изучения мотивировочной части апелляционного определения ВС.

Венера Хисамова