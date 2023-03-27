Богучанскую ГЭС спустят в общую воду

Минэнерго может заставить Богучанскую ГЭС (СП «Русгидро» и «Русала») увеличить объем поставки энергии по низким ценам для населения. Станция в виде исключения продает по тарифу до 5% от годового производства энергии: такая преференция была принята для улучшения условий окупаемости ГЭС. Перевод ГЭС на общие правила, по оценкам аналитиков, сократит ее выручку минимум на 1,3 млрд руб. В «Русгидро» и En+ предупреждают, что изменения поставят под угрозу выплату кредита на 28 млрд руб., выданного ВЭБ на строительство ГЭС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

Богучанскую ГЭС (3 ГВт) могут заставить увеличить объем поставки электроэнергии и мощности по низким тарифам для населения. Сейчас у станции есть преференция: она обязана продавать по тарифу лишь до 5% от ежегодного объема производства энергии, хотя все остальные — до 35%. Минэнерго предлагает «унифицировать подходы» и отменить особенности регулирования для отдельных станций, следует из проекта поправок министерства.

Электростанции на оптовом рынке должны продавать часть энергии по регулируемым договорам (РД) со сниженной ценой, чтобы сдерживать цены для населения. Тариф по РД в разы ниже биржевых цен: тариф на электроэнергию Богучанской ГЭС составляет 49 руб. за МВт•ч, а рыночная цена почти в 28 раз выше.

Богучанская ГЭС на реке Ангара запущена в 2012 году и поставляет большую часть энергии Богучанскому алюминиевому заводу. ГЭС и завод на паритетных началах принадлежат «Русгидро» и «Русалу». В 2010 году ВЭБ РФ выдал на их строительство кредит на 50 млрд руб. В 2022 году ГЭС выработала 20 млрд кВт•ч.

В Сибири ГЭС продают по РД в среднем 10% от годового объема выработки, отмечает Матвей Тайц из инвестбанка «Синара». Если Богучанскую ГЭС переведут на общие правила, то она может увеличить продажу электроэнергии по тарифу на 1 млрд кВт•ч в год, что, по оценкам эксперта, может снизить ее выручку на 1,3 млрд руб.

Доход Богучанской ГЭС от продажи электроэнергии в прошлом году составил 18,17 млрд руб., а от продажи мощности —9,66 млрд руб. Суммарная выручка станции в 2022 году — 27,9 млрд руб., чистая прибыль — 13,69 млрд руб.

В «Русгидро» и En+ (владеет долей в «Русале») выступают против инициативы Минэнерго. В En+ напоминают, что ограничение по объемам поставки РД было введено в 2014 году для улучшения условий окупаемости Богучанской ГЭС — единственной крупной станции, построенной без нерыночного механизма договоров поставки мощности (ДПМ, гарантирует высокие платежи за мощность) и прочих надбавок.

«Отмена этой нормы не только сделает невозможным выполнение кредитных обязательств Богучанской ГЭС, но послужит однозначным сигналом для инвесторов о невозможности реализации проектов в энергетике вне механизмов ДПМ»,— говорят в En+. В «Русгидро» предупреждают, что «кратно вырастут риски нарушения кредитного соглашения с ВЭБ.РФ».

Минэнерго также хочет изменить принцип формирования объемов продажи энергии по тарифам в Сибири: объемы поставки предлагается распределять между поставщиками пропорционально объемам в прогнозном балансе поставок, а не стоимости энергии. Такая особенность расчета применяется только для Бурятии, где все потребители покупают энергию по льготным тарифам. Отмена этого правила снизит выручку сибирских ГЭС, указывают в «Русгидро». Инициатива, по оценкам En+, приведет к трехкратному росту выпадающих доходов, связанных с поставками по РД в Бурятию. При этом в Сибирской генерирующей компании сообщили „Ъ“, что поддерживают поправки, поскольку выступают за справедливое распределение объемов РД между поставщиками.

По оценкам «Совета рынка» (регулятор энергорынков), изменение порядка формирования объемов РД может привести к снижению одноставочной цены в Сибири на 1–2%, но более точные оценки возможны после принятия балансово-объемных решений на 2024 год. В январе текущего года одноставочная цена в Сибири выросла на 17% год к году, до 2,23 руб. за 1 кВт•ч. В регуляторе добавили, что объем продажи по РД в 2022 году составил примерно 231 млрд руб. (рост на 7% год к году, по оценкам „Ъ“), из которых 26 млрд руб. пришлось на Сибирь.

Полина Смертина