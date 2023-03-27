Покупатели переключились на кулинарию

В ближайшие два года рынок готовой еды в России может вырасти почти в четыре раза. Таким прогнозом делятся аналитики Россельхозбанка. В своих оценках они опираются на показатели прошлых лет: с конца 2017-го объемы производства увеличиваются в среднем на 55% в год, и если эти темпы сохранятся, то в 2025-м компании должны выпустить 800 тыс. т готовой еды. Правда, в 2022 году темпы роста резко просели, и отрасль прибавила лишь 27%.

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Впрочем, 2022-й стал скорее исключением, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, перспективы у сегмента кулинарии хорошие:

«Крупнейшие ритейлеры сейчас активно развивают направление готовой кулинарии. Ни одна новая "Пятерочка" или "Магнит" не открывается без собственной пекарни. С 2023 года это уже стандарт. Действительно потенциал быстрого роста есть. Но здесь надо понимать, что существует еще и инфляционный фактор. Поэтому, если мы говорим про рынок в штучном выражении, речь может идти о росте в пределах 35-40% в год. У потребителей кулинария сейчас востребована. Это даже более растущий сегмент, чем, например, общественное питание.

Почему кулинарии удается наращивать аудиторию? Есть мировой тренд: если мы зайдем в любой магазин в Лондоне или в Германии, то увидим, что доля готовой к употреблению еды — ready-to-eat — гораздо выше, чем в России. По большому счету, какие-то плюс-минус сопоставимые показатели — это "Азбука вкуса", у которой доля кулинарии составляет более четверти всех продаж. А цена на полке в значительной степени зависит от загрузки производственных мощностей, от уровня технологичности бизнеса и так далее».

Участники рынка также настроены оптимистично. Гендиректор компании Grow Food Павел Паскарь не сомневается, что сегмент продолжит пользоваться популярностью у аудитории:

«Сейчас появляется много готовой еды, и доставка этому очень способствует. Например, "Яндекс.Лавка", и "Самокат" расширили ассортимент. Осваиваются на этом поле и маркетплейсы — Ozon, Wildberries. Когда выбора становится больше, а ваши друзья пробуют и рекомендуют, вы тоже начинаете быть причастным к тренду. Найти подходящий вариант теперь можно на любой кошелек. То есть если раньше кому-то не подходила цена товара, способ заказа или доставки, то сейчас такое количество моделей, что каждый сможет подобрать нужное именно ему».

По данным РБК, в 2021 году лидером сегмента готовой еды стал «Вкусвилл». В пятерку также вошли «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса» и «Лента».

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Лилия Галявиева