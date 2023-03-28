Владелец бывшего полигона ВКИУ оспаривает в суде постановление о создании ООПТ на своей земле

ООО «Панорама», планирующее застройку участков по ул. Новогайвинской, 118, оспаривает постановление краевых властей о создании на этой территории Особо охраняемой природной территории (ООПТ). Создание экологического парка «Новогайвинский бор» не позволит вести жилую застройку охраняемых земель. Как указано в материалах дела на сайте Пермского краевого суда, исковое заявление «Панорамы» подано в суд к правительству Пермского края, утвердившему постановление.

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Заявление «Панорамы» поступило в Пермский краевой суд 7 февраля. Заинтересованными лицами по делу являются региональное минприроды, ООО «КМПроджект-Пермь» (еще один владелец земель на бывшем полигоне ВКИУ). К делу привлечен прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Постановление правительства о создании ОППТ регионального значения – экологического парка «Новогайвинский бор» подписано 21 декабря 2022 года. Площадь ООПТ составит 292 га. Документ также устанавливает границы и режим охраны охраняемой зоны.

Представитель «Панорамы», юрист Алексей Богданов не видит законных оснований для установления ООПТ на землях компании и указывает, что ранее строительство там было разрешено. Согласно заключению экспертизы, имеющемуся у истцов, создание ООПТ на бывшем полигоне ВКИУ нецелесообразно. «Мы считаем, что установление ООПТ на частных земельных участках строго регламентировано действующим федеральным законодательством, и эти случаи носят исчерпывающий характер. В нашем случае ООПТ регионального значения создается на частной земле – на основании закона Пермского края, который таких положений тоже не содержит. Природных предпосылок, предусмотренных законом «Об охране окружающей среды», для создания на данной территории ООПТ тоже нет», - высказал позицию «Панорамы» господин Богданов.

В границы экопарка «Новогайвинский бор» попадает площадка бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118. Часть этой территории принадлежит близкой к экс-депутату краевого парламента Александру Флегинскому ГК «Панорама». «Панорама» уже начала строить на этой земле коттеджный поселок Новая Курья, а краевое минприроды в суде требует запретить строительство. На период рассмотрения дела в Пермском краевом суде производство по заявлению минприроды приостановлено.

Как пояснили в региональном минприроды, постановление о создании ООПТ «Новогайвинский бор» разрабатывалось с учетом законодательства на основании экологического обоснования, выполненного ПГНИУ. Документ прошел публичные консультации, процедуры оценки регулирующего воздействия и все экспертизы. «При составлении этого документа минприроды преследовало цель защиты реликтового массива сосновых лесов, сохранения уникальной экологической зоны. Минприроды готово отстаивать свою правоту в судебном порядке», - заявили в министерстве.