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Коммерсантъ FM
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Exeed привезет в Россию кроссовер RX

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, летом 2023 года начнет в России продажи кроссовера RX.

Exeed RX

Exeed RX

Фото: Exeed

Exeed RX

Фото: Exeed

На российский рынок выйдет серийная версия концепт-кара Exeed AtlantiX, который в Китае поступил в продажу под брендом Exeed Yaoguang. В России модели будет называться Exeed RX.

Новинка получит 249-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Для Exeed RX будет доступна система выбор режимов движения с семью предустановками, включая специальные алгоритмы для бездорожья.

В России кроссовер предложат в двух комплектациях, различающихся оснащением. Стоимость нового Exeed RX на российском рынке будет названа ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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