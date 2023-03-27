«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок сейчас изолирован, кризисные явления, затронувшие банковский сектор на Западе, на него не влияют, а дивидендные истории, наоборот, «выстреливают». На что стоит обратить внимание? Какие акции принесут наибольший доход? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

Предлагаю посмотреть на российские газовые компании. Они находятся сейчас в относительно депрессивном состоянии. Однако впереди сезон закупок газа Европой, сейчас их хранилища заполнены на 50%, и цены на топливо пойдут вверх. Обратить внимание стоит на бумаги «Газпрома» и НОВАТЭКа. Акции первой компании сейчас находятся на достаточно низких уровнях — 170 руб. за бумагу. Кроме того, у «Газпрома» идет диверсификация, когда он переориентируется на Китай, может быть, следуя общему тренду на российском рынке акций, компания тоже решит порадовать инвесторов, как и НОВАТЭК.

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