Общепит выйдет на улицу

В столице Кубани планируют отменить взимание платы за размещение летних кафе. Этому предшествовало правительственное постановление, упрощающее оформление земельных участков под летниками. Рестораторы считают, что данное послабление бизнесу должно избавить предпринимателей от обременительных бумажных процедур. Сейчас местные власти на Кубани также не оформляют аренду под летниками, но объекты общепита платят муниципалитету за право размещать выносные столы по договорам различного вида.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. В обновленный перечень вошли уличные веранды точек общепита. Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур.

Как стало известно «Ъ-Кубань», земля под летними кафе в кубанской столице и сейчас не сдается в аренду, при этом размещение объектов осуществляется по заявлениям за плату. «В текущем году в бюджет города запланировано поступление порядка 9 млн руб. по этой статье доходов. Как только вступит в силу новая норма закона — договоры будут изменены, и оплата не будет проводиться, так как не будет оснований для этого», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В схеме размещения летних кафе в Краснодаре числятся 127 объектов. В 2022 году с их владельцами были заключены 72 договора на размещение соответствующих объектов. В этом году в мэрию пока поступило около 30 таких заявлений.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, оборудование летников без бюрократических процедур станет возможным при условии, что земля под ними находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена в других целях. Данная мера, по мнению чиновников, позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Кроме того, не нужно будет оформлять права на земельные участки в случае размещения на них строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. По замыслу авторов документа, это позволит быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, поскольку строители могут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ.

Как сообщили в пресс-службе компании Boroda Group (управляет ресторанами грузинской кухни «Бородашвили» в Краснодаре), данная мера избавит бизнес от бумагозатратной волокиты и может послужить тому, что на главной улице города — Красной — появится больше мест, где можно будет выпить кофе на свежем воздухе. «Однако, так как весь центр у нас требует реставрации, возможно, рядом с прекрасным обустроенным летником может появиться строительная техника, реконструирующая какое-нибудь здание», — подчеркнули в Boroda Group.

Юрист Мария Спиридонова на вопрос о том, не вызовет ли упрощение порядка размещения летников их массовое распространение на земли общего пользования, ответила отрицательно, отметив, что действие данной нормы распространяется только на участки, примыкающие к основному зданию, где располагается объект общепита.

В администрации Анапы сообщили, что оформление муниципальной земли в аренду на курорте сейчас не требуется. Но с 2021 года власти заключают с хозяйствующими субъектами договоры на выносные столы сроком от одного до пяти лет. Основным условием является согласованный внешний вид объекта, который должен соответствовать архитектурному облику города. Размер платы, которую должны вносить предприниматели по таким договорам, в мэрии не назвали, но предположили, что в этом году летников на курорте станет больше. Позитивный прогноз в администрации Анапы не связывают с принятием нового постановления правительства и от существующего порядка оформления работы летников отказываться пока не планируют.

Михаил Волкодав, Краснодар