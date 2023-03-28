COMPANY PROFILE

ОАО «Соликамский магниевый завод» — старейшее в мире действующее предприятие по производству магния и практически единственный в стране производитель редкоземельных элементов, ниобия и тантала. Предприятие было основано в 1936 году. Сегодня СМЗ изготавливает около 60% товарного магния в России и 4–5% титановой губки. За девять месяцев прошлого года выручка завода составила 10,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Согласно указу президента РФ от 26 января 2023 года 100% акций ОАО будут переданы ГК «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.