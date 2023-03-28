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Личное дело

Димухамедов Руслан Рафкатович родился 1 сентября 1976 года. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета в 1998 году. Позже прошел обучение в Татарском институте содействия бизнесу, Московской школе управления «Сколково», Корпоративной академии «Росатома».

Трудовой путь начал в 1999 году в Казани на предприятиях холдинга «Единая арендная система». С 2003 года работает в структуре ГК «Росатом», в 2016 году был назначен директором по развитию бизнеса Горнорудного дивизиона госкорпорации.

В 2020 году стал инициатором создания и был избран председателем ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов. В 2023-м избран на должность генерального директора ОАО «Соликамский магниевый завод».

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