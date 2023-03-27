Моллы меняют привычки

Московские торговые центры опустели сильнее, чем в пандемию. По итогам первого квартала средняя доля свободных площадей в ТЦ достигла 14%, подсчитали аналитики Core.XP. Это худший показатель за последнее десятилетие. Эксперты отмечают, что вакантность в столичных моллах будет оставаться высокой до лета, к тому времени арендодатели дорасторгнут договоры с зарубежными брендами. Иностранные компании закрыли магазины еще в 2022 году, однако аннулируют контракты только сейчас. Затем на рынок выйдут новые арендаторы — это марки из дружественных стран, локальные продавцы и даже собственные бренды владельцев торговых центров.

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Впрочем, заполняемость площадей будет зависеть от тех условий, которые ритейлерам смогут предложить собственники моллов, отмечает гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых:

«Объекты с профессиональными управляющими компаниями, которые работают на привлечение трафика и идут на разумные уступки, получат высокую заполняемость. У торговых центров, где заламывают цены на аренду, не хотят вести диалог с арендаторами и работают с позиции силы, конечно, сейчас будут большие проблемы — съезжать начнут даже российские компании, ведь у них появился выбор.

Для привлечения арендаторов лучше всего работает регулирование ставкой: собственник хочет 1 млн руб., ритейлер предлагает 500 тыс. руб., а договорились они в итоге на 850 тыс. руб. Важно и деление площадей, потому что, например, H&M занимал 3 тыс. кв. м., и далеко не факт, что в этот ТЦ придет такой же арендатор. Зато есть два или три ритейлера, которые готовы заключить договор на 1 тыс. кв. м.

Есть смысл проводить совместно с арендатором какие-то маркетинговые акции, где-то переходить на процент от оборота, чтобы магазин платил в зависимости от продаж. Раньше для захода на топовые площадки нужно было вносить плату, а сейчас эти ТЦ сами готовы и отделку помещения сделать, и предоставить арендные каникулы».

На фоне ухода зарубежных брендов и закрытия магазинов падает в целом посещаемость торговых центров. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что трафик в столичных моллах за 2022 год мог сократиться на треть.

Но, несмотря на это, в 2023-м в Москве запланирован ввод 14 новых ТЦ общей площадью свыше 400 тыс. кв. м — это на четверть больше прошлогоднего показателя. Ожидать ли роста потребительской активности и бума строительства моллов? Предпосылки для этого пока не сложились, полагает глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько:

«Что касается посещаемости торговых центров, здесь мы не видим тренда на улучшение ситуации. Трафик скачет, и пока непонятно, это связано с сезоном, какими-то погодными всплесками или действительно люди возвращаются в моллы. Выручка у арендаторов выросла, но она, по сути, вся инфляционная. Количество позиций в чеке у всех ритейлеров сократилось, при этом средний чек вырос.

Люди, наоборот, стали покупать меньше, и стоимость для них стала выше. Разворота этого тренда я пока не вижу. Бума строительства классических отдельно стоящих торговых центров точно ожидать не стоит, потому что в нашем с вами случае деньги достаточно дорогие, а проектное финансирование на ритейл сейчас мало какие банки возбуждает. Скорее, это будут большие крытые рынки или многофункциональные объекты, где доминантой будет либо жилье, либо коммерческая недвижимость, но не торговая».

Другие аналитики считают, что на рынке, наоборот, сложились благоприятные условия для всплеска потребительской активности. Эксперты отмечают, что сейчас у населения накопились избыточные сбережения, кроме того, россияне планируют закупки на фоне пессимистичных инфляционных ожиданий на ближайшие несколько лет.

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Иван Хорушевский