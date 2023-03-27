Разлив нефтепродуктов произошел при заправке судна из Монголии в Большом порту Петербурга

В Большом порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки топливом судна. Часть попала в акваторию и на лед, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Согласно полученной информации, разлив произошел при бункеровке в районе 23 причала порта вечером 26 марта с теплохода «Оушен Энни», флаг Монголия, порт приписки Улан-Батор»,— следует из данных Роспотребнадзора по СЗФО.

На палубу и ледовую поверхность попало около 0,5 кубометров нефтепродуктов. Ведомство запросило информацию в том числе у ликвидатора разлива ООО «Морская Экология».

На прошедших выходных «Ъ-СПб» писал, что отчаливавший теплоход в порту Усть-Луга столкнулся с другим судном.

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