Девелопер БЦ возле ТЮЗа не смог оспорить в суде отзыв разрешения на строительство

ООО «Капитель» - девелопер бизнес-центра на ул. Екатерининской, 72 – не сумело оспорить в суде отзыв разрешения на строительство объекта. Как сообщается в картотеке на сайте арбитражного суда Пермского края, компания требовала признать незаконным отзыв разрешения региональным минимущества. Также истец хотел, чтобы отказ минимущества о продлении действия разрешения на возведение торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72 был признан недействительным. 23 марта суд постановил отказать «Капитель» в удовлетворении заявленных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex Фото: Yandex

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городская администрация сначала согласовала снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта. Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения.

Депутат заксобрания Геннадий Шилов, ранее являвшийся совладельцем «Капитель», недавно официально вышел из состава учредителей общества. Долю депутата выкупил гендиректор «Капители» Дмитрий Бурди. Ранее господин Шилов сообщил «Ъ-Прикамье», что проект принес ему одни убытки.