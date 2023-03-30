Мегаубытки мегарегулятора

В разгар кампании раскрытия годовых финансовых отчетов, которую начали в феврале кредитные организации, свой собственный итоговый документ опубликовал и регулятор — Банк России. Безусловно, самой притягательной строкой оказалась та, что говорит о финансовом результате. И она не подвела финансовых журналистов. Убыток ЦБ достиг рекордных 722 млрд руб., превысив совокупный за четыре предшествующих года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Конечно, для ЦБ, обладающего правом денежной эмиссии, этот результат никакой катастрофы не несет. Например, в 2017 и 2018 годах его убытки превышали 430 млрд руб. У регулятора особый статус, это не коммерческая организация, которая ставит целью получение прибыли (но когда прибыль есть, Банк России 75% направляет в федеральный бюджет).

Для Минфина убыток ЦБ не стал сюрпризом — прибыли в 2022 году от мегарегулятора и не ждали. Кроме того, ряд регуляторов из зарубежных стран тоже понесли убытки по итогам проблемного прошлого года. Например, убыток Национального банка Швейцарии достиг 132,5 млрд CHF, что в пятнадцать раз превышает потерь ЦБ РФ.

Как поясняют в самом ЦБ, показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности в 2022 году «формировались в условиях существенного усиления санкционного давления в отношении финансовой системы, Банка России и реального сектора». Эти процессы сопровождались «высокой волатильностью на финансовых рынках, ослаблением курса рубля, усилением инфляционного давления и падением деловой активности».

Вместе с тем среди причин столь значительного отрицательного финансового результата ЦБ указал убыток от продажи «ФК Открытие» и Минбанка. В общей сложности финансовое оздоровление кредитных организаций обернулось для Банка России потерей 382,2 млрд руб., несмотря на то, что «ФК Открытие» был продан группе ВТБ за 340 млрд руб.

Но кроме санационных потерь у ЦБ возникли расходы «от нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов» в сумме 315 млрд руб. «в связи с повышением доходности и снижением цен по указанным долговым обязательствам». Исходя из отчета ЦБ также видно, что чистые расходы от операций с ценными бумагами, инвалютой и драгметаллами составили 670,8 млрд руб., тогда как в прошлом году, наоборот, был доход свыше 200,5 млрд руб.

Пока банкиры не балуют журналистов подробными финансовыми отчетами — на их фоне документ ЦБ выглядит детальнейшим. Вместе с тем еще не все системно значимые банки раскрыли итоги года. В частности, мы ждем цифр от ВТБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, Газпромбанка, ПСБ и других. Сможет ли кто-то из них показать более впечатляющий, чем ЦБ, результат, станет известно в ближайшие дни.