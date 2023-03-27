Гособвинение просит лишить свободы бывшего замглавы ярославского управления МЧС за взятки

В Ярославской области гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области и его бывшего заместителя, которые обвиняются в получении взяток. Кроме того, обвинение просит назначить подсудимым штрафы в размере 67,8 млн руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе, гособвинение в прениях попросило признать подсудимых виновными в 4 эпизодах получения взятки. Прокурор просит назначить Евгению Репину наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 67,8 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет, с лишением специального звания «подполковник внутренней службы». Алексею Кучеру обвинение просит назначить такое же наказание и штраф и лишить специального звания «полковник внутренней службы». Кировский районный суд Ярославля удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что экс-замглавы ГУ МЧС Алексей Кучер и его бывший заместитель Евгений Репин, по данным следствия, в 2018–2020 годах получили от разработчиков специальных технических условий по пожарной безопасности зданий взятки в размере от 100 тыс. до 450 тыс. руб. за их согласование. Общая сумма взяток превысила 1,1 млн руб. Алексей Кучер и Евгений Репин были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Ярославской области в марте 2020 года.

Алла Чижова