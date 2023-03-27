Участник восстановления монумента «Саур-Могила» из Ростова отмечен благодарностью президента

Эксперт по исторической реконструкции из Ростова Николай Ларин получил благодарность президента России Владимира Путина за участие в восстановлении памятника «Саур-Могила» в Донецкой народной республике. Об этом «Ъ-Юг» сообщил сам специалист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества Николай Ларин справа Фото: личный архив Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества Николай Ларин справа Фото: личный архив

Благодарственное письмо президента Николаю Ларину 17 марта вручил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, сообщает пресс-служба общества.

«Работы на «Саур-Могиле» длились в течение 95 дней — с июня по сентябрь прошлого года. Памятник пришлось полностью восстанавливать, так как он очень пострадал в 2014 году. Работы проводились по поручению президента России Владимира Путина», — рассказал Николай Ларин.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» был создан в Горловском районе Донецкой области в 1967 году в память о солдатах Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в здешних местах. Высота имела стратегическое значение в рамках наступления Миус-фронта. В 1943 году высота была занята немецко-фашистскими войсками, операция по ее освобождению длилась с 18 по 31 августа. Число потерь составило 23 238 солдат и офицеров 5-й ударной армии.

Мемориальный комплекс включал 36-метровый гранитный обелиск, верхнюю смотровую площадку и скульптуру Советского солдата (в 1975 году рядом с ней был зажжен Вечный огонь).

В 2014 году памятник серьезно пострадал в ходе боевых действий на территории Донецкой народной республики.

«Я занимался исторической консультацией проекта. Возможно, в будущем, приму участие и в других проектах по восстановлению мемориалов и памятников на территории Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал Николай Ларин.

Он отметил, что сегодня в этих регионах ведется масштабная работа по строительству социальной инфраструктуры и жилья, ремонту дорожной сети. Однако, не менее важен процесс восстановления исторических объектов.

«За годы конфликта большое количество памятников пострадало от рук нацистов, — говорит господин Ларин. — В том числе, это относится к памятникам посвященным Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В восстановлении нуждаются монументы и памятники на братских могилах советских воинов».

Анастасия Назарова