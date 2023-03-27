Выручка винодельни «Юбилейная» из ГК «Абрау-Дюрсо» увеличилась до рекордных 757,4 млн рублей

В 2022 году винодельня «Юбилейная» (входит в ГК «Абрау-Дюрсо») увеличила выручку до 757,4 млн руб. Показатель является рекордным с 2018 года. Вместе с тем чистая прибыль по РСБУ снизилась более чем в 2,5 раза, до 43,12 млн руб. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Агрофирма «Юбилейная», выкупленная «Абрау-Дюрсо» одновременно с винодельней, увеличила выручку по РСБУ почти в два раза, до 1,019 млрд руб. (год к году), что является рекордом за всю историю предприятия. Чистая прибыль ООО «АФ Юбилейная» увеличилась более чем в семь раз, до 437 млн руб.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в 2020 году купила винодельню «Юбилейная» площадью 2 га в Темрюкском районе Краснодарского края и одноименную агрофирму.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винодельня "Юбилейная"» зарегистрировано в 2014 году в поселке Красноармейском Темрюкского района Краснодарского края. Руководитель — Татьяна Дудакова, бенефициар — владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. ООО АФ «Юбилейная» зарегистрировано в поселке Юбилейном Темрюкского района Краснодарского края. Руководитель — Татьяна Дудакова. Бенефициар — Борис Титов.

Олег Исаев

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