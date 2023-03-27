В Краснодарском крае реализуют 12 нацпроектов

На Кубани реализуют 12 национальных проектов. По ним в регионе ремонтируют и благоустраивают соцобъекты, проводят интернет и строят новые дороги, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это действующие меры, которые разработаны исходя из реальных потребностей большого количества людей. Это новые школы, новое оборудование, отремонтированные пространства, в которых приятно учиться, заниматься спортом, работать и отдыхать»,— отметила руководитель регионального проектного офиса Кубани Светлана Герих.

По нацпроекту «Производительность труда» 238 предприятий региона внедряют бережливые технологии. Экономический эффект от реализации таких программ составил 11,8 млрд руб., то есть каждый инвестированный рубль вернул в экономику региона 63 руб.

За счет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели при поддержке краевых фондов привлекли на развитие более 27,5 млрд руб. За счет них бизнесмены сохранили рабочие места, а также купили комплектующие, оборудование и сырье.

По нацпроекту «Культура» на Кубани только за 2022 год капитально отремонтировали семь учреждений культуры и переоснастили по модельному стандарту шесть библиотек. Проект «Образование» позволил за год построить в крае 14 школ, открыть 136 «Точек роста», отремонтировать десять школьных спортзалов и создать в колледжах и техникумах 23 современные мастерские.

В этом году на Кубани по нацпроектам планируют построить 17 школ, четыре детсада, восемь поликлиник и десять фельдшерско-акушерских пунктов.

Татьяна Ручкина

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