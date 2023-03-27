До суда дошло дело о мошенничестве и растрате в футбольном клубе «Тамбов»

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и Павла Худякова. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Они обвиняются в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и растрате ( ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета по Тамбовской области.

По версии следствия, генеральный и спортивный директоры некоммерческой организации «Ассоциация футбольный клуб “Тамбов”» фиктивно трудоустроили в клуб бывшую супругу обвиняемого без фактического осуществления ею трудовой деятельности. Материальный ущерб клубу оценивается в сумму более чем 800 тыс. руб. Кроме того, они якобы осуществили растрату денежных средств клуба в сумме около 500 тыс. руб.: эти деньги ушли на оплату их знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба.

Ольга Коновалова, по версии следствия, также похитила более 1,7 млн руб., полученные в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта». Павлу Худякову вменяется хищение денежных средств, поступивших от областных властей в качестве заработной платы сотрудникам клуба, в сумме более 2,7 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. В прокуратуре Тамбовской области «Ъ-Черноземье» уточнили, что обвиняемые признают вину частично, так как не согласны с квалификацией.

Сергей Толмачев

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