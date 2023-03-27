Прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов снизилась на 17,5%

В 2022 году чистая прибыль ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» («НКХП») упала на 17,5%, или 421 млн руб., до 1,97 млрд руб. Об этом говорится в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Выручка комбината за год снизилась на 12,1%, до 5,6 млрд руб. В прошлом году показатель составлял 6,4 млрд руб.

По данным системы, ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» («НКХП») зарегистрировано в Новороссийске в 1996 году. Основным видом деятельности предприятия является хранение и складирование зерна. Гендиректор — Денис Деменков. Головной компанией комбината является АО «Объединенная зерновая компания», которой принадлежит 50,99% доли предприятия. Еще 35,36% владеет ООО «Деметра-Холдинг».

Татьяна Ручкина

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