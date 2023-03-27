В 2023 году в МКД Кубани по программе капремонта заменят 235 лифтов

В 2023 году на ремонт лифтов в многоквартирных домах Краснодарского края по программе капитального ремонта выделят порядка 560 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона.
На эти деньги обновят 235 единиц лифтового оборудования в 89 многоквартирных домах в 11 муниципалитетах края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В настоящий момент осуществляется замена 118 лифтов в 41 доме по всему региону: в Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Кавказском и Тихорецком районах.
«Новые, современные энергосберегающие лифты российского производства уже доставили на объекты»,— подчеркивает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
В ремонт входят: полная замена оборудования, установка лифтовых кабин, замена элементов автоматизации и диспетчеризации, ремонт машинных помещений.
За 2022 год полностью заменили 159 лифтов в 50 многоэтажках по программе капремонта.
Читайте нас в Telegram