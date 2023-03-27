В 2023 году в МКД Кубани по программе капремонта заменят 235 лифтов

В 2023 году на ремонт лифтов в многоквартирных домах Краснодарского края по программе капитального ремонта выделят порядка 560 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона.

На эти деньги обновят 235 единиц лифтового оборудования в 89 многоквартирных домах в 11 муниципалитетах края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В настоящий момент осуществляется замена 118 лифтов в 41 доме по всему региону: в Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Кавказском и Тихорецком районах.

«Новые, современные энергосберегающие лифты российского производства уже доставили на объекты»,— подчеркивает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

В ремонт входят: полная замена оборудования, установка лифтовых кабин, замена элементов автоматизации и диспетчеризации, ремонт машинных помещений.

За 2022 год полностью заменили 159 лифтов в 50 многоэтажках по программе капремонта.

Олег Исаев

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