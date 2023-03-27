В Данилове возбуждено уголовное дело в связи с разрушением «Детской школы искусств»

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с некачественным ремонтом «Детской школы искусств» в Данилове, которая является объектом культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в пресс-службе ярославского СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Детская школа искусств Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Детская школа искусств Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

«Детская школа искусств» Даниловского муниципального района является объектом культурного наследия «Городское общественное управление, главное казначейство (на 1909 г.)» XIX век. Здание подлежит государственной охране.

Региональный СК провел доследственную проверку после жалоб на постоянные протекания крыши, разрушение фасада, информацию об этом передали следователям активисты ярославского ОНФ. Ведомство установило, что в здании частично заменяли кровлю и устанавливали карнизы.

«В марте текущего года на втором этаже здания в одном из кабинетов при проведении учебных занятий произошло частичное обрушение потолка в результате ослабления мест крепления, вызванного попаданием влаги. Таким образом, лица из числа работников строительной организации выполнили строительные работы поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних детей»,— сообщили в пресс-службе. Как стало известно «Ъ-Ярославль», ремонтные работы выполняли две организации: ИП Муртазалиев и СК «Гранд-строй».

Сейчас следователи устанавливают конкретные лица, причастные к совершению преступления.

Алла Чижова