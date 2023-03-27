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В Анапе будут бороться с комарами с помощью беспилотников

В Анапе планируют уничтожать комаров с помощью беспилотников. Летательные аппараты задействуют вместе с ручной обработкой, сообщает издание «Анапское Черноморье».

Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

27 марта на заседании оперштаба РСО обсудили контроль за численностью насекомых. Сейчас в городе уже провели исследование водоемов, плавней, лиманов, русел рек и каналов. Как сообщила и. о. управления ЖКХ Маргарита Найда, были выявлены единичные особи личинок комаров и определен график их потравки.

С 28 марта предприятие «Гигиена+» приступит к наземной обработке. С 14 апреля задействуют беспилотники.

Татьяна Ручкина

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