В Анапе будут бороться с комарами с помощью беспилотников

В Анапе планируют уничтожать комаров с помощью беспилотников. Летательные аппараты задействуют вместе с ручной обработкой, сообщает издание «Анапское Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье» Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

27 марта на заседании оперштаба РСО обсудили контроль за численностью насекомых. Сейчас в городе уже провели исследование водоемов, плавней, лиманов, русел рек и каналов. Как сообщила и. о. управления ЖКХ Маргарита Найда, были выявлены единичные особи личинок комаров и определен график их потравки.

С 28 марта предприятие «Гигиена+» приступит к наземной обработке. С 14 апреля задействуют беспилотники.

Татьяна Ручкина

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