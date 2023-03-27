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Экспертиза подтвердила гибель жительницы Астрахани от укусов собак

СУ СКР по Астраханской области продолжает проверку по факту гибели жительницы регионального центра. Пресс-служба управления сообщает о том, что женщину загрызли собаки.

В ходе проверки установлено, что вчера утром на парковке возле одного из зданий на 1-м проезде Рождественского нашли тело женщины без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, нанесенными бродячими псами.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть астраханки наступила в результате травматического шока, сопряженного с массивной кровопотерей», — говорится в сообщении.

Следствие даст оценку работе ответственных за отлов животных властей. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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