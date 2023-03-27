Библиотека Крапивина подготовит к юбилею писателя биобиблиографическое издание

К 85-летнему юбилею уральского детского писателя Владислава Крапивина Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина подготовит биобиблиографическое издание, сообщила на пресс-конференции директор библиотеки Ольга Кузнецова. «Это будет наиболее широкое справочное издание»,— пояснила она.

По ее словам, план юбилейных мероприятий достаточно обширен. «В библиотеки имени Крапивина функционирует иллюстративная книжная экспозиция "Миры Владислава Крапивина". Там представлены не только художественные литературные издания, но и иллюстративные материалы — авторские куклы, скульптуры персонажей произведений Крапивина»,— рассказала Ольга Кузнецова. Она добавила, что экспонаты и личные вещи писателя предоставил отряд «Каравелла».

Кроме того, библиотека Крапивина разработала проект «Та сторона, где ветер». «Он будет работать до конца года по заявкам муниципальных библиотек»,— пояснила госпожа Кузнецова.

Детский писатель, журналист и педагог Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года. Жил в Свердловске (Екатеринбурге) и Тюмени. Получил известность за счет таких книг, как «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел». В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», члены которого занимаются журналистикой, морским делом и фехтованием. Писатель скончался в 2020 году в Екатеринбурге.

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Анастасия Таначева