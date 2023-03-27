Жилье в долг по службе

Госслужащие смогут брать ипотеку на специальных условиях. Разработать льготную жилищную программу для чиновников предложил Минфин. В проекте доклада ведомства говорится, что такое дополнение к системе госгарантий будет мотивировать чиновников к «долгосрочному и эффективному труду», уточняет РБК. По сути, льготная ипотека будет субсидированием процентной ставки, пояснил источник издания. Пользоваться этой программой можно будет только продолжая работать на госслужбе.

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Кроме того, что проект привлечет в федеральные ведомства молодые кадры, это еще и поддержит банковскую и строительную отрасли страны, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута:

«Новая программа для чиновников будет, во-первых, способствовать увеличению объема ипотеки. В последнее время он снижается — и банки, и застройщики говорят о падении продаж. Льготная ипотека для госслужащих позволит поднять уровень реализации объектов у застройщиков, а также привлечет как раз тех чиновников, которые ранее рассматривали покупку недвижимости за рубежом. Все-таки лучше осваивать сбережения у нас в стране.

Это как определенная мера стимулирования и рынка, и поддержки исполнительного органа. Если сравнивать в целом специальные условия, предлагаемые именно для представителей конкретной профессии, то в пример можно привести медработников. Программа поддержки для них получила очень хороший отклик, было подано много заявок и выдач. Пока ее приостановили, так как лимит на данный момент исчерпан».

Льготные условия на покупку жилья уже давно доступны российским чиновникам. Почти 15 лет работает механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим, напоминают эксперты. Схема расчета суммы учитывает текущие жилищные условия чиновника, стаж работы, стоимость жилья в конкретном регионе и прочее. РБК приводит пример 2017 года. Тогда, например, для московских госслужащих размер субсидии достигал 6 млн руб.

Однако пользуются этими льготами, как правило, люди, приближенные к руководителям ведомств, которые могут своим решением двигать очередность или менять суммы субсидий, отмечают эксперты.

Для эффективной же работы подобных программ, они должны быть доступны и чиновникам низших категорий тоже, убежден завкафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве:

«Система хорошо срабатывает, когда речь идет о замминистрах, директорах департаментов и так далее, но довольно-таки плохо, когда дело касается специалистов первой категории. На них просто может не хватить средств. Ипотечная система позволит сделать достаточно прозрачные варианты участия в ней и четко обозначить перспективы для заемщика — когда он может в нее вступить, как государство будет гасить за него платежи, на какую жилплощадь он может претендовать, в каких регионах и так далее.

Однако стоит отметить, что помимо государственных федеральных служащих, есть муниципальные, и нужно делать систему, которая будет охватывать и тех, и других. И еще нужно думать о том, как предусмотреть некоторые переходы. Например, человек был сотрудником муниципалитета города Москвы, но решил перейти в федеральное ведомство, сохранится ли у него участие в этой системе?»

В федеральных госорганах по всей стране работают около 400 тыс. человек — это данные Росстата на конец 2021 года. Средняя зарплата в центральных аппаратах — 175 тыс. руб. в месяц, а в регионах — 60 тыс. руб.

В последние два года власти активно вводили льготную ипотеку для различных категорий заемщиков. Сейчас такие программы действуют на новостройки при оформлении семейной ипотеки, дальневосточной, сельской, а также спецпроект для IT-специалистов.

По данным «Дом.РФ» на конец 2022 года, доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач достигла 46%. Для сравнения, в 2019-м на них приходилось только 4%. Против льготных программ выступает Центробанк. Регулятор считает, что из-за них на рынке недвижимости появился дисбаланс и искажение цен на жилье.

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Светлана Белова