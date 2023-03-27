Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Татарстана выросла до 48 тысяч рублей

Средняя зарплата в татарстанских малых и средних населенных пунктах в 2022 году составила 48,3 тыс. руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Исследование опубликовало РИА «Нoвости».

Татарстан вошел в топ-20 субъектов РФ с самыми высокими зарплатами в малых и средних населенных пунктах. В республике на зарплату можно купить 2,78 фиксированного набора товаров и услуг. Соотношение зарплат в малых и средних населенных пунктах к крупным городам в Татарстане составило 76,8%.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата в малых и средних населенных пунктах составила 115,7 тыс. руб. В тройку также вошли Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

"Ъ-Казань"