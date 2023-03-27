Суд оштрафовал петербурженку за вызов полиции после сна о тройном изнасиловании

Мировой судья судебного участка №105 привлек к административной ответственности петербурженку, заявившей о тройном изнасиловании в экстренные службы. Это был ее сон, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка позвонила по номеру 112 и попросила о помощи на Старый Новый год, 14 января. Прибывшие на место скорая и полиция не обнаружили на месте каких-либо следов преступления.

На заседание в суд петербурженка не явилась, однако предоставила объяснения. Девушка рассказала, что изнасилование ей приснилось. Суд принял решение оштрафовать ее на 1 тыс. руб.

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