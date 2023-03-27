Первые объекты Восточного коридора в Краснодаре получили положительное заключение госэкспертизы

Первые три объекта Восточного коридора в Краснодаре получили положительное заключение госэкспертизы. Речь идет о реконструкции двух участков и строительстве новой автодороги, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на мэрию Краснодара.

Госэкспертиза уже одобрила реконструкцию участков по улицам Тихорецкая (от ул. Восточно-Кругликовская до 4-го Тихорецкого проезда) и Восточно-Кругликовская. Также будет построена новая дорога по 4-муТихорецкому проезду от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути).

Кроме того, сейчас на экспертизе находится четвертый этап проекта. Он предполагает строительство развязки, соединяющей автодороги по улицам Тихорецкая и Володарского. Сейчас уже завершены проектно-изыскательские работы. В мэрии Краснодара рассчитывают получить по нему заключение к апрелю 2023 года.

«К строительно-монтажным работам на данных объектах возможно будет приступить после оформления земельно-правовой документации и при наличии необходимых денежных средств»,— отметили в мэрии.

Новый магистральный въезд в Краснодар протяженностью 36 км предполагает возведение транспортных развязок и путепроводов через железную дорогу по ул. Тихорецкой от ул. Володарского до трассы М-4. Строительство объектов позволит обеспечить транспортную доступность Восточно-Кругликовского района, а также поселков Новознаменский, Знаменский, Пригородный, Лорис и Индустриальный. Строительство займет шесть лет, стоимость проекта превышает 8 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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