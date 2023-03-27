Экс-начальника управления лесами Тамбовской области приговорили к штрафу за попытку построить незаконную лесопилку

Тамбовский райсуд Тамбовской области вынес приговор в отношении бывшего начальника управления лесами региона и двух экс-руководителей областных учреждений — «Тамбовское лесничество» и «Тамбовский лесхоз». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Имена осужденных не называются, но, исходя из материалов суда, речь идет о Сергее Истомине и бывших главах учреждений Николае Щербакове и Михаиле Сурове. За мошенничество (ч. 1 ст. 286 УК РФ) каждый из подсудимых получил штраф от 70 до 80 тыс. руб.

Суд установил, что «не позднее июля 2020 года» у них «возник преступный умысел» на «принятие незаконного решения» о строительстве деревообрабатывающего цеха на землях защитных лесов гослесфонда (в одном из лесничеств Тамбовского района). Вырубку деревьев, асфальтирование площадки и строительство цеха они хотели провести без документов. Участок был подобран; фигуранты подготовили и подписали «совместный план мероприятий», заключили договоры на выполнение работ с юрлицами и предпринимателями. Финансирование производилось за счет средств ТОГАУ «Тамбовский лесхоз».

Вину подсудимые не признали. Приговор не вступил в силу.

Олег Мухин

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